İngiltere'de Yeni Kovid Varyantı Tespit Edildi

İngiltere hükümeti dün ülkede yeni Kovid varyantı olan BA 2.86 varyantını tespit ettiklerini duyurdu. Varyant daha önce sadece İsrail, Danimarka ve ABD'de görülmüştü. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ajansı dün yaptığı açıklamada varyantın özelliklerini ve takip edileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise varyantı 'izlenen varyant' olarak tanımladı.

İngiltere hükümeti dün ülkede yeni Kovid varyantı olan BA 2.86 varyantını tespit ettiklerini duyurdu. Varyant daha önce sadece İsrail, Danimarka ve ABD'de görülmüştü.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ajansı dün yaptığı açıklamada "Bu varyant, 18 Ağustos Cuma günü İngiltere'de tespit edildi ve İsrail, Danimarka ve ABD'de de görüldü. UKHSA izleme amacıyla varyanta V-23AUG-01 ismini vermiştir. Yeni tanımlanan varyant, yüksek sayıda mutasyona sahiptir ve genomik olarak hem muhtemel atası BA.2'den hem de şu anda dolaşımda olan XBB türevli varyantlardan uzaktır" ifadelerini kullandı. Yetkililer, varyantın seyahat etmemiş bir kişide belirlendiğini ve vakanın takip edilerek analiz edileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni varyantla ilgili 17 Ağustos'ta açıklama yaparak "DSÖ, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle bugün KOVID 19 varyantı BA.2.86'yı 'izlenen varyant' olarak belirlemiştir" dedi.