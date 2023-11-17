Filistin'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin ofisi, İbni Sina Hastanesi'ne bağlı 6 sağlık görevlisinin gözaltına alındığını belirterek sağlık çalışanlara yönelik giderek artan şiddete dikkat çekti.

DSÖ Filistin Ofisi açıklamasında "DSÖ, Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların artmaya devam etmesinden endişe duymaktadır. Bugün Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nden çıkan en az 6 sağlık görevlisi aranarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 ambulansta arama yapıldı. 7 Ekim'den bu yana yalnızca Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine 170'in üzerinde saldırı düzenlendi" ifadelerine yer verdi. DSÖ, sağlık çalışanlarının hedef olmadığını vurgulayarak sağlık çalışanlarını ve sağlık tesislerini korunması için çağrıda bulundu.