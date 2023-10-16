Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sağlık tesislerine 110'dan fazla saldırı düzenlendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7-15 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sağlık tesislerine 110'dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda 15 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 27 sağlık çalışanı yaralandı. Saldırılarda, 24 sağlık tesisi ve 23 ambulans zarar gördü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7-15 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sağlık tesislerine 110'dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7-15 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sağlık tesislerine 110'dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda 15 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 27 sağlık çalışanı yaralandı. Saldırılarda, 24 sağlık tesisi ve 23 ambulans zarar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 808'e, yaralananların sayısının ise 10 bin 859'a yükseldiği belirtildi.

İsrail tarafında ise şu ana kadar en az bin 400 kişi hayatını kaybetti, en az 3 bin 500 kişi de yaralandı. - CENEVRE