DSÖ, Gazze'deki BM çalışanları için saygı duruşunda bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanları, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler çalışanları için saygı duruşunda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Bugün, Gazze'de trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden sevgili BM meslektaşlarımızı anmak ve onurlandırmak için ağır kalplerle bir araya geliyoruz. Onların sarsılmaz bağlılıkları, fedakarlıkları ve cesaretleri sonsuza dek hafızalarımıza kazınacaktır. Bu adanmış bireyler, çok ihtiyaç duyulan insani yardım ve desteği sağlamak için çatışma bölgelerinin ön cephelerinde durarak Birleşmiş Milletler ruhunu somutlaştırdılar. Şiddet ve umutsuzluktan etkilenenlere umut ve yardım götürmek için hayatlarını ortaya koydular" dedi.

GHEBREYESUS BARIŞ DİLEDİ

Ghebreyesus, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi:

"Aramızdan ayrılan BM meslektaşlarımızın ruhları huzur içinde yatsın ve daha iyi bir dünya arayışındaki hayati çalışmalarımızı sürdürürken onların örnekliğinden güç alalım. Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı barışa giden yol açılsın. Geçmişin yaraları sarılsın, Filistinliler ve İsrailliler gerçek barışı, uzlaşmayı ve bir arada yaşamayı bulsunlar, karşılıklı saygı, refah ve uyum içinde bir geleceği teşvik etsinler."