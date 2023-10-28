Gazze'deki Sağlık Çalışanları ve Hastalar İletişim ve Elektrik Kesintisiyle Karşı Karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze'deki sağlık çalışanlarının, hastaların ve sivillerin dün gece iletişim ve elektrik kesintisine maruz kalarak geceyi karanlıkta ve korku içinde geçirdiğini açıkladı. DSÖ, iletişimin kesik olması sebebiyle ambulansların yaralılara ulaşamadığını, morgların dolu olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze'deki sağlık çalışanlarının, hastaların ve sivillerin dün gece iletişim ve elektrik kesintisine maruz kalarak geceyi karanlıkta ve korku içinde geçirdiğini açıkladı. DSÖ, iletişimin kesik olması sebebiyle ambulansların yaralılara ulaşamadığını, morgların dolu olduğunu vurguladı.

DSÖ bugün yaptığı açıklamada "Gazze'de yoğun bombardıman ve kara saldırılarının yaşandığı, çatışmaların halen devam ettiği bir gece boyunca sağlık çalışanları, hastalar ve siviller tam bir iletişim ve elektrik kesintisine maruz kalmıştır" dedi.

DSÖ, sivillerin ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini hallederek "Endonezya ve Al Shifa Hastaneleri yakınlarındaki bombardıman raporları son derece endişe vericidir. DSÖ, hastaların hayatlarını tehlikeye atmadan tahliye edilmelerinin mümkün olmadığını yinelemektedir" dedi.

MORGLAR DOLU, AMBULANSLAR YARALILARA ULAŞMIYOR

DSÖ hastaları tedavi edecek malzeme eksikliği olduğuna dikkat çekerek "Her saat daha fazla yaralı var. Ancak iletişim kesintisi nedeniyle ambulanslar onlara ulaşamıyor. Morglar dolu. Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk" dedi. Gazze'deki çalışanlarıyla iletişim kuramadığını belirten DSÖ, bölgedeki diğer kuruluşlarla da ulaşamadığının altını çizdi.