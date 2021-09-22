New York borsası Fed toplantısının ardından yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
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New York borsası Fed toplantısının ardından yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası Fed toplantısının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanan para politikası kararları sonrası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklanan para politikası kararları sonrası günü yükselişle tamamladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artarak 34.258,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 kazançla 4.394,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 artışla 14.896,8 puana yükseldi.

Endeksler, Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar sonrası pozitif bir seyir izledi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomideki gelişimin beklenildiği gibi devam etmesi halinde Komite'nin "yakında" varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebileceği ifade edildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, büyüme tahminlerini düşürürken, enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı. Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri, 2022 için yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararların açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, varlık alımlarında azalmaya gitmenin, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını yineledi.

Powell, tahvil alımlarını azaltma sürecinin "yakında" başlayarak, 2022'nin ortalarında tamamlanabileceğini ifade etti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

 ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor
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