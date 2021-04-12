Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı
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Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

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Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgada gözaltına alınan, aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu altı kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.'yi yaraladığı ileri sürülen H.K.'nin tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:36:38. #1.15#
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