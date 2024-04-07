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BODRUM SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. Ayak Yarışları Tamamlandı

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Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları sona erdi.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun beşinci ayağına, 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından marinada düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.

IRC A'da "Mersin Yelken Akademisi" adlı teknenin ekibinin birinci olduğu yarışlarda, IRC B1'de "Nora İnfinia" ekibi, IRC B2'de "Joy Lemon" ekibi, IRC B3'de de "Layd Sollare Define Sailing Team" teknesinin ekibi birincilik elde etti.

Destek 1'de "Blue Dreams", destek 2'de ise "Işıltı" teknesi ekibi ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl 85 yaşında vefat eden BAYK'ın kurucu üyelerinden Erol Taşbaşlı'nın anıldığı organizasyonda, onun adına hazırlanan anma kupaları da sahiplerini buldu.

Katılımcılara kupaları, organizasyon yetkilileri ve destek veren firma temsilcileri tarafından verildi.

Ödül töreninde, çekilişle çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Yarışlar, 27-28 Nisan'da 6. etap mücadelesiyle devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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