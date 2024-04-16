Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Gerçekleştirilecek

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı, 26-28 Nisan'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 26 Nisan Cuma günü Bodrum Belediye Meydanı'nda verilecek startla başlayacak.

Organizasyonda, sergi ve söyleşi etkinliği de yapılacak. Ralli, drift, pist ve offroad yarış araçları sergisi, 22-27 Nisan'da Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek. Ayrıca yarışa katılacak pilotlardan Volkan Işık, Ali Türkkan, Burak Çukurova, Ümit Can Özdemir ve Uğur Soylu da 25 Nisan Perşembe 18.00'de, Oasis Bodrum'da gerçekleşecek söyleşide otomobilseverler bir araya gelecek.

Milas-Bodrum arasındaki doğal güzelliklerle dolu etaplarda iki gün sürecek yarış, 28 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel'deki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.