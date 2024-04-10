Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Bodrum açıklarında içinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akyarlar açıklarında içinde 2 kişi bulunan ve 14 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metre uzunluğundaki tekne Akyarlar'a emniyetle demirletildi. - MUĞLA