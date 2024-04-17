Muğla'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Erkan Alataş (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, Aşağı Mazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörü ile toprak yolda seyreden Erkan Alataş, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör ve römorku, yamaçtan aşağı yuvarlandı. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Erkan Alataş'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri, olay yerine geldi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA