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Bodrum'da Bayram Uygulamasında 170 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamalarda 170 sürücüye 33 bin 368 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi ekipleri Ramazan Bayramı kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler yol güzergahlarında helikopter ve drone destekli uygulama yaptı. Kemer takmayan, trafikte cep telefonu kullanan araç sürücüleri başta olmak üzere yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 170 sürücüye toplam 33 bin 368 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 3 araç da trafikten men edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bodrum trafik Muğla Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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