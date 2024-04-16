Bodrum Belediyesi Ramazan Bayramı'nda İki Kat Atık Topladı

Bodrum Belediyesi'nin temizlik ekipleri, Ramazan Bayramı döneminde geçen aylara kıyasla iki katın üzerinde atık topladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla turizm kenti Bodrum'da yoğunluk yaşandı. Bayram süresince 24 saat hizmet esasıyla çalışan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki kat atık toplayarak çalışmalarını sürdürdü.

İlçede 350'nin üzerinde personel ve 131 araç ile hizmet veren ekipler, bahçe atığı ve evsel atık toplama, mıntıka çalışması, süpürme ve yıkama işlemlerini sürdürdü. Bayram öncesi 10 günde 20 bin ton atık toplayan ekipler, bayram tatili süresince artan nüfusa bağlı olarak 36 bin ton evsel atık topladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bodrum'a gelen misafirlerin turizm hareketliliğinde etkili olduğunu söyledi.

Mandalinci, bu hareketlilikten esnafın da kendilerinin de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bayram süresince emeklerini esirgemeyen tüm saha personelimize teşekkür ediyorum. Saha personelimizin sayısını artırmayı ve temizlik hizmetini daha da kaliteli sunmayı hedefliyoruz. Kentteki yaşam kalitesini artırmak, düzenli ve temiz bir çevre yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.