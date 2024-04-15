Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmen ve 13 çocuk yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen ile beraberinde 13 çocuk yakalandı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-94) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen ile beraberinde 13 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA