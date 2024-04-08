Muğla Bodrum'da Bayram Tatili Yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde değerlendirmek isteyen yerli turistler, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'u tercih eden tatilciler, Cuma gününden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Milas- Bodrum Havalimanı'ndaki günlük ortalama 11 iç hat uçuşu, bayram tatilinde 14'e çıkarıldı.

İlçede artan bayram nüfusu, Bodrum trafiğinde de kendisini gösterdi. İlçenin ana arterlerinde öğleden sonra trafik yoğunluğu oluştu. Bazı kavşaklardaki araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Bodrum'a son 24 saatte 15 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

İlçede polis ve jandarma ekipleri, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurup güvenlik önlemlerini arttırdı. - MUĞLA