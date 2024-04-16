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Çalındıktan sonra kayalıklara vuran teknenin parçaları ve malzemeleri çalındı

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Çaldıkları tekneyle kayalıklara vurdular

Kayalıklara vuran teknenin parçaları ve malzemeleri çalındı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde özel bir limanda bağlı olduğu öğrenilen tekne, geçtiğimiz Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Cumartesi gecesi Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbarı sonrası olaydan haberi olan teknenin sahibi, sigorta işlemlerini hallettikten sonra tekneyi kurtarma çalışmasına başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan büyük hasar alan teknenin bir motorunun, şişme botunun, buzdolabının ve bazı teknik donanımlarının çalındığı bildirildi. Olayın faillerinin tekne kayalıklara vurduktan sonra şişme bota binerek bölgeden uzaklaştıkları tahmin ediliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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