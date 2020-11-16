Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, kurucu Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamımda, yeni iddianamenin hazırlanmasını, suikastın aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak gördüklerini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, kurucu Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamımda, yeni iddianamenin hazırlanmasını, suikastın aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak gördüklerini söyledi.

Şahan, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladığını anımsattı.

Parti olarak, olayın aydınlatılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Şahan, şunları kaydetti:

"Özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dosyanın çok titiz bir şekilde yeniden ele alındığına ve soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirildiğine şahitlik ettik. Bu gelişmeler ışığında, bu süreçte hatası, ihmali ve kastı olanların Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar neticesinde hukukun önüne çıkarılacağına ve gerekli cezaları alacağına inanıyoruz."

"Yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz"

"Bugünkü gelişmeyi, suikastı aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Şahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki günlerde suikast dosyası kapsamında, daha önce yanlış, eksik veya hatalı yapılan işlem ve uygulamalarla, yapılmayan iş ve işlemlerin de tamamlanarak, ana soruşturma dosyasıyla ilgili de yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Bu minvalde, geçmişte oluşturulan Kaza Kırım Komisyonu ve diğer komisyonlarda görev alan ve alanında uzman ve yetkin olmayan bilirkişilerin hazırladığı eksik ve yanlış tespitleri içeren bilirkişi raporlarını da incelemeye alacak ve suikastı tüm yönleri ile şeffaf bir şekilde araştıracak yeni bilirkişilerden oluşan bir kurulun davanın seyrine katkı yapacağına inanıyoruz. Şehit ailelerinin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım