MSB: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerinin şehit etmesi hakkında, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerinin şehit etmesi hakkında, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ