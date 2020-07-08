Motosiklet hırsızları suçüstü polise yakalandı Adana'da bir sitenin otoparkında motosiklet çalan 18 yaşından küçük 2 kişi, motosikleti sürükleyerek götürmeye çalıştığı sırada polise yakalandı.

Adana'da bir sitenin otoparkında motosiklet çalan 18 yaşından küçük 2 kişi, motosikleti sürükleyerek götürmeye çalıştığı sırada polise yakalandı. Polise yakalanan hırsızlardan biri," çalmadım ben motor falan" diye kendini savundu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, isimlerini öğrenilemeyen 18 yaşından küçük iki kişi bir sitenin bahçesinden motosiklet çaldı. İki hırsız motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle aralarında devriye atan polis, motosikleti sürükleyen şahısları görünce dur ihtarında bulundu. İki şüpheli motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri mahalleyi abluka altına aldı. Mahallede yapılan aramada iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisi gazetecilerin neden çaldın motoru sorusuna," Abi çekmesinler, çalmadım ben motor falan" diye kendini savundu.

Damadının motosikleti çalınan Hamdiye Güneş," Şikayetçiyiz, Allah belalarını versin. Allah kanser etsin elini" diye hırsızlara sitem etti. - ADANA

Kaynak: İHA