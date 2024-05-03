Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisi Pompalı Tüfekle Bastırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfekle geri dönüşüm tesisini bastığı anlar kameralara yansıdı. İş yerini basan şahıslar, aracı ve işletme sahibinin telefonlarını almak istedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfekle geri dönüşüm tesisini bastığı anlar kameralara yansıdı.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisi işleten M.A.'nın iş yerini, 45 gün önce Malkara'dan satın aldığı bir aracın eski sahipleri olduğu iddia edilen kişiler silahla bastı. Araca ve M.A. ile ailesinin polisi aramasını engellemek için telefonlarına el koymak isteyen O.Y., 'Bu arabayı yakarım burayı da yakarım' diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.

M.A. ile 5 ay ortaklıkları olduğu öne sürülen O.Y.'nin ve 2 silahlı arkadaşının da bulunduğu kişileri M.A. ve ailesi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadılar. O anlar kameralar tarafından saniye saniye altına alındı.

İddiaya göre çöp kamyonetini kaçırmaya çalışan şahıslara engel olmaya çalışan M.A. ve yakınları zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi. Şahıslar, ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi görünce geldikleri araçla kayıplara karıştı.

O an işletmede bulunan 2'si kadın 5 kişinin ise korku dolu anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken Kapaklı polisi kayıplara karışan şahısları arıyor. Olay yeri inceleme ekipleri geri dönüşüm tesisinde yaptıkları incelemede boş kovanları toplarken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hareket geçen polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı? Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI izle! 3 Mayıs BJK Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Güneşten korunmak neden önemli? Güneş kremi kullanmazsak ne olur? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title