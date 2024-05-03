Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Zorla Taksiye Bindirilen Kadınla İlgili Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirdiği iddia edilen şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi tespit etti. Şüpheli ile birlikte araca zorla bindirildiği iddia edilen kadın da emniyete götürüldü. Kadının ifadesinde, olayın sebebinin aralarında çıkan tartışma olduğu belirtildi.

Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirdiğine dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Dumlupınar Mahallesi'nde geçen ve sosyal medyada "Bıçaklı bir şahıs genç kızı zorla taksiye bindirerek alıkoydu." başlığıyla görüntüleri paylaşılan olayla ilgili çalışma yaptı.

Kimliği tespit edilen N.K. (51) ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli, araca zorla bindirildiği iddia edilen D.M.K. (27) ile emniyete götürüldü.

İfadesi alınan D.M.K'nin, N.K. ile iki yıldır beraber yaşadığını, aralarında çıkan tartışmadan dolayı aynı ortamda bulunmak istemediği için söz konusu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

D.M.K'nin, kendisine karşı herhangi bir tehdit veya darp olmadığı için şikayette bulunmadığını söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul Pendik Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı final mi yapıyor? Kara Ağaç Destanı bitiyor mu 2024? Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta Galatasaray kiminle oynuyor, GS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta Fenerbahçe kiminle oynuyor, FB maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? 4-5 Mayıs Cumartesi Pazar İstanbul yağmurlu mu? Beşiktaş Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı? Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI izle! 3 Mayıs BJK Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title