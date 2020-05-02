Marmara Denizi yine turuncuya büründü
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Marmara Denizi yine turuncuya büründü

Marmara Denizi yine turuncuya büründü
02.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:13

Tekirdağ'ın şehir merkezinde kıyı sahil şeridi boyunca deniz turuncu renge boyandı.

Tekirdağ'ın şehir merkezinde kıyı sahil şeridi boyunca deniz turuncu renge boyandı. Plankton çoğalması ile oluşan turuncu 4 gün önce de meydana gelmişti.

Marmara Denizine kıyısı bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahili turuncu renge boyandı. Denizdeki turuncu renk istilası merak konusu olurken, her yıl bu tarihlerde denizde planktonların çoğalması nedeniyle turuncu rengin oluştuğu biliniyor. Aynı bölgede 4 gün öncede yoğun şekilde turuncu renk meydana gelmişti.

Korkulacak bir durum yok

Konuyla ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir" ifadelerine yer verildi.

"Korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir"

Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusunun olmadığı da ifade edilerek, "Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" şeklinde açıklamalarda bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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