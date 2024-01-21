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Muratpaşa Belediyesi 2024 İlkbahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

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Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açacak. Kayıtların 29 Ocak'ta başlayacağı spor okullarında yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve buz pateni de yer alıyor.

Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açacak. Kayıtların 29 Ocak'ta başlayacağı spor okullarında yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve buz pateni de yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında ilkbahar dönemi başlıyor. Kayıtların 29 Ocak'ta başlayacağı spor okullarına başvurular Turunç Masa üzerinden yapılabilecek. İlkbahar dönemi spor okullarında 5 Şubat'ta başlayacak eğitimler 14 Haziran da son bulacak.

Muratpaşa Belediyesi, ilkbahar dönemi spor okullarının açacağı 23 branşın içerisinde futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi branşların yanı sıra boks, kick boks, judo, karate gibi savunma sporları da yer alıyor. Ayrıca branşların arasında yüzme, su cimnastiği gibi su sporları ve son dönemde özellikle kadınlar tarafından rağbet gören yoga, pilates, squash, aerobik gibi dallarda da kurslar açılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ümit Uysal Muratpaşa Spor Güncel Haberler

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