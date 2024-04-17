Üye Girişi
Haberler

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz Sezonu Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunun startı bugün verildi. Sezonun açılışında birçok yarış gerçekleşti ve kazananlara ödüller takdim edildi. İstanbul'da 17 Kasım'a kadar sürecek olan yarış sezonunda toplam 93 yarış günü yapılacak.

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunun startı bugün verildi.

Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz sezonunun açılışına 3 yaşlı safkan Arap tayları katılım gösterirken, sezonun açılış koşusunu Cengiz Deniz'in sahibi olduğu Kocaefe isimli safkan, jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazandı. Kır erkek tay, kariyerinin de ilk startında galibiyetle tanışmış oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibine ödülünü Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Turgay Kop takdim etti.

İngiliz taylarının geleneksel mücadelelerinden Orhan Meker Serbest Handikapı ve Ergin Talay Koşusu da sezonun ilk yarış gününde çim pistte gerçekleşti. Orhan Meker Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flames, jokeyi Ayhan Kurşun'la kazanırken, Emrah Agun'a ödülünü merhum Orhan Meker'in yeğeni Aziz Gorbon takdim etti.

Ergin Talay Koşusu'nda ise Deniz Kurtel'e ait Blue Sunset isimli tay, günün başarılı jokeyi Ayhan Kurşun'la galibiyete uzandı. Koşu sonrası yapılan törende, kazanan safkanın sahibi adına N. Arif Kurtel'e kupasını, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can N. Güven verdi.

İstanbul'da, 17 Kasım'a kadar sürecek olan yarış sezonunda çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 93 yarış günü gerçekleşecek. Gazi Koşusu ise 30 Haziran Pazar günü koşulacak.

93 yarış gününü kapsayan sezonun açılışında ilk kez koşacak yeni taylar ve Gazi Koşusu adaylarının boy göstereceği safkanların katılacağı 10 koşulu bir program yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabinede değişiklik olacak mı? AK Partili Ömer Çelik yanıtladı İngiltere'de sigara satışı yasaklandı mı? İngiltere'de sigara yasağı başlıyor Süper Lig şampiyonluk oranları GÜNCEL NİSAN 2024! Bayern Münih Arsenal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Münih Arsenal maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Rüyada dağ görmek ne anlama gelir? Rüyada karlı dağ görmek neye işaret eder? Rüyada dağ manzarası görmek, Rüyada yeşil dağ görmek nedir? Bayern Münih-Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Münih Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zıt Anlamlı Kelimeler nelerdir? Tüm zıt anlamlı kelimelere örnekler nedir? Zıt anlamlı sözcükler konu anlatımı ve listesi! Tilâvet Secdesi nedir? Kuran'da Tilâvet Secdesi ne demektir? Tilâvet Secdesi kelimesinin tanımı ve anlamı! 23 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Bayern Münih-Arsenal maçı CANLI izle! 17 Nisan Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 18 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.City R.Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 17 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title