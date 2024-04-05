Üye Girişi
Haberler

Kuşcenneti Milli Parkı'nda İlkbahar Göçü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçe sınırları içinde göl kıyısında yer alan Kuşcenneti Milli Parkı, ilkbahar göç döneminde gelen ve kuluçkadan çıkan yavrularla rengarenk oldu.

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Kürsüsü Başkanı Curt Kosswick ve eşi Leonore Kosswick tarafından 1938'de keşfedilen Kuşcenneti Milli Parkı bölgesinin sınırları, 2005 yılında 64 hektardan 17 bin 58 hektara çıkarıldı.

Manyas Gölü kıyısındaki göçmen kuşların konaklama yerlerini korumak, zengin kuş çeşitlerini ve güzel manzarayı ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla oluşturulan Kuşcenneti Milli Parkı, 1976 yılında Avrupa Konseyince, tabiatın en iyi korunduğu yerlere verilen "A Sınıfı Diploma" ile ödüllendirildi.

Türkiye'nin "sulak alanların korunması sözleşmesi" olan RAMSAR'ı onaylamasıyla milli park ve Manyas Gölü, RAMSAR alanları listesine dahil edildi.

Göl ve milli park çevresinde bulunan plankton açısından zengin su, yabani hayatın çeşitliliğini sağlıyor. 266 kuş türünün 105'i her yıl düzenli olarak bölgede kuluçkaya yatıyor.

Kuşcenneti'nde, su kuşu yuvalama alanlarının uzaktan izlenmesini sağlayan kamera sistemi bulunuyor. Bölgede tepeli pelikan, karabatak, küçük karabatak, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl, çeltikçi, kaşıkçı, bıyıklı sumru ve tepeli batağan gibi kuş türleri üremeye devam ediyor.

Dünyanın eski yerleşim yerlerinden Daskyleion Antik Kenti'ni de kapsayan milli park, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

"Milli parkımızın turizme katkısı oldukça fazla"

Kuşcenneti Milli Parkı Şefi Ayşegül Coşkun Akpulat, AA muhabirine, kış aylarının ardından kuşların hem üreme hem de göç dönemine girdiğini söyledi.

Bölgede popülasyonun arttığını belirten Akpulat, şöyle konuştu:

"Popülasyon arttığı için buraya gelen vatandaşlarımız da keyifli şekilde onları izleyebiliyor. Kovid-19 öncesi dönemlere baktığımızda alan ziyaretçi sayımızın bu yılın başından itibaren arttığını görüyoruz. Ziyaretçiler kuş gözlem kulesinin yanı sıra yapımı yeni tamamlanan sergi salonumuzu gezebiliyor, kameraların canlı görüntülerini izleyebiliyor. Milli parkımızı okul döneminde öğretmenleriyle gelen öğrencilerimiz ücretsiz ziyaret edebiliyor. Buraya gelen öğrencilere kuşlar hakkında bilgiler veriyoruz."

Milli parkın, insanların doğayla buluşabileceği, rahat vakit geçirebileceği önemli lokasyonlardan biri olduğuna işaret eden Akpulat, "İnsanlar dinlenmek için de burayı tercih ediyor. Ayrıca burası kuş gözlemcileri için önemli bir lokasyondur. Özellikle yaz aylarında tatile giderken yakından geçen vatandaşlar burayı tercih ediyor. Milli parkımızın turizme katkısının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Manyas Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? CUMA HUTBESİ 5 NİSAN | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title