30 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

30 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '30 Nisan'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 30 Nisan okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

30 NİSAN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İç Kesimlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.04.2024 Salı günü İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

30.04.2024 12.00-30.04.2024 23.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

29.04.2024 Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

29.04.2024 12.00-29.04.2024 20.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Konya'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

30 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Nisan günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.