Van'ın Bahçesaray ilçesinde besicilerin zorlu mücadelesi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde besicilik yapan vatandaşların branda üzerinde saman taşıma mücadelesi zorlu kış şartlarını gözler önüne seriyor.

Bahçesaray'da besicilik yapan vatandaşların zorlu mücadelesi devam ediyor. Kış şartlarına rağmen hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcayan besiciler, ahırlarına uzak bölgede yazın istifledikleri samanı branda üzerinde taşıyor. Karla kaplı coğrafyada zorlu kış mesaisini sürdüren besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarını taşıdıkları samanla besleyerek ilkbahar aylarını bekliyor. - VAN