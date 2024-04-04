Üye Girişi
Haberler

Erciyes'te İlkbahar Kayak Sezonu Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te tatilciler ilkbaharda yağan karla uzayan sezonda kayak yapma fırsatı buluyor.

Uzun pistleri bulunan Erciyes Dağı'nda snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri de yapılabiliyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te nisanda da sezon devam ediyor.

Tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, 15-16 dereceyi bulan hava sıcaklığı ile kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı pistlerde eğlenceli vakit geçiriyor.

Nisan ayında Erciyes'e gelenlerden kimi kayak yaparken kimi kar topu oynayıp kızakla kayıyor.

"Nisan ayında kayak yapmayı düşünemezdim"

Ziyaretçilerden Metin Yaman, AA muhabirine, İzmir'den kayak yapmak ve ailesiyle güzel zaman geçirmek için Erciyes'e geldiğini söyledi.

Hava sıcaklığının kent merkezinde 25 dereceyi bulduğunu anlatan Yaman, "Kar biraz sulu olsa da yine de beğendik, keyif aldık. Erciyes'te 8 gün kalacağız. Kayak için normalde şubat aylarında gelirdik, bu sene böyle oldu. Nisan ayında kayak yapmayı düşünemezdim. Hava güneşli ve 16 derece, bere falan takmadan kayak yapıyoruz." diye konuştu.

Meksika'dan Kayseri'ye gelen Mariel Arana, ailesi ile ilk defa geldiği Erciyes'i çok beğendiklerini kaydetti.

Nisan ayında kayak yapmanın keyifli olduğunu vurgulayan Arana, sıcak bir mevsimde kayak yapabilmenin farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Tatil için Ankara'dan gelen Fatih Koçak, güneşli bir havada kayak yapmanın güzel olduğunu, sezon sonunda eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Berke Ulu, pistlerin kış mevsimindeki kadar iyi olmasa da kayak yapabilmenin güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Erciyes Tatil Hava Durumu Doğa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title