Steam İlkbahar İndirimi Başladı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. Bu kapsamda EA SPORTS FC 24'ten Red Dead Redemption 2'ye, STAR WARS Jedi: Survivor'dan The Last of US Part 1'e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar…

Steam İlkbahar İndirimi sırasında öne çıkan oyunlar

Bilindiği üzere Steam, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Türk lirasını platformdan kaldırdı ve artık MENA-USD ile işlem yapılmaya başlandı. Bu değişiklikle birlikte artık oyun satın alımları TL yerine dolar üzerinden gerçekleştiriliyor. Doların devreye girmesiyle beraber maalesef fiyatlarda kaçınılmaz bir yükselme söz konusu oldu. Bu doğrultuda fiyatlarda önceki indirimlere kıyasla bir fark görebilirsiniz.

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, yüzde 80 indirim ile birlikte 69.99 dolardan (2 bin 255 TL) 13.99 dolara (450 TL) düştü. Dünyanın en iyi hikayeli oyunlarından Red Dead Redemption 2 ise 59.99 dolar (bin 931 TL) yerine 19.79 dolar (637 TL).

Steam İlkbahar İndirimi sırasında göze çarpan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 2469.99 dolar (2 bin 255 TL)13.99 dolar (450 TL) | -80%Grand Theft Auto 5 (Premium)39.98 dolar (bin 287 TL)14.98 dolar (482 TL) | -63% Red Dead Redemption 259.99 dolar (bin 931 TL)19.79 dolar (637 TL) | -67% God of War49.99 dolar (bin 609 TL)24.99 dolar (804 TL) | -50%Alan Wake14.99 dolar (482 TL)4.49 dolar (144 TL) | -70 Hogwarts Legacy59.99 dolar (bin 931 TL)29.99 dolar (965,70 TL) | -50% Cyberpunk 207744.99 dolar (1.448 TL)22.49 dolar (724 TL) | -50%Tom Clancy's Rainbow Six Siege15.99 dolar (514 TL)3.19 dolar (102 TL) | -80% Dead by Daylight10.49 dolar (337 TL)4.19 dolar (134 TL) | -60% STAR WARS Jedi: Survivor69.99 dolar (2 bin 255 TL)31.49 dolar (bin 14 TL) | -55% The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)29.99 dolar (965,70 TL)7.49 dolar (241 TL) | -75% The Last of US Part 159.99 dolar (bin 931 TL)40.19 dolar (bin 294 TL) | -33% Baldur's Gate 334.99 dolar (bin 126 TL)31.49 dolar (bin 30 TL) | -10%It Takes Two39.99 dolar (bin 287 TL)9.99 dolar (321 TL) | -75% Marvel's Spider-Man Remastered59.99 dolar (bin 931 TL)35.99 dolar (bin 158 TL) | -40% Battlefield 204259.99 dolar (bin 931 TL)8.99 dolar (289 TL) | -85% Far Cry 647.99 dolar (bin 545 TL)11.99 dolar (386 TL) | -75% Mortal Kombat 149.99 dolar (bin 609 TL)4.99 dolar (160 TL) | -90% Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition39.99 dolar (bin 287 TL)19.99 dolar (643 TL) | -50% Dying Light (Enhanced Edition)19.49 dolar (627 TL)5.84 dolar (188 TL) | -70% Euro Truck Simulator 210.09 dolar (324 TL)2.52 dolar (81 TL) | -75% Left 4 Dead 25.79 dolar (186 TL)0.57 dolar (18 TL) | -90% Garry's Mod5.79 dolar (186 TL)3.87 dolar (124 TL) | -33% Diablo 469.99 dolar (2 bin 255 TL)34.99 dolar (bin 126 TL) | -50%Mount & Blade 2: Bannerlord19.99 dolar (643 TL)11.99 dolar (386 TL) | -40% Sea of Thieves: 2024 Edition39.99 dolar (bin 287 TL)19.99 dolar (643 TL) | -50% The Forest10.49 dolar (337 TL)2.62 dolar (84 TL) | -75% Sons of The Forest14.99 dolar (482 TL)11.24 dolar (363 TL) | -25%

Son aylarda dolar kuru sürekli olarak arttığı için satın almak istediğiniz oyun için cebinizden çıkacak ücret de giderek yükseliyor. Bunu bilmenizde fayda var.

