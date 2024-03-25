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Edirne'de meralarda ilkbahar gübrelemesi yapılıyor

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Edirne'de, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında meralarda ilkbahar gübrelemesi yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meraların otlatma kapasitesinin artırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda merkez ilçeye bağlı Kemal ve Yenikadın köylerinde gübreleme çalışması yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdürü Atilla Bayazıt, meraların hayvancılık açısından önem arz ettiğini belirtti.

Islah çalışmalarının süreceğini aktaran Bayazıt, "İki köyümüzde muhtarlarımız ve üreticilerimizin organize ettiği mera gübreleme çalışmalarına katıldık. Bu yıl ilimiz genelinde 14 köyümüzde toplam 200 ton gübre kullanılarak, mera alanlarımız gübrelenmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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