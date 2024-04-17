18 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

18 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '18 Nisan'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 18 Nisan okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

18 NİSAN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ile İç Anadolu'nun Doğusunda Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Fırtına

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.04.2024 Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

18.04.2024 06.00-18.04.2024 18.00

Trakya'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

18.04.2024 01.00-18.04.2024 09.00

Yurdun Kuzeybatısında Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Beklenen Hadise

Fırtına

Beklendiği Yer

16.04.2024 (Salı) akşam saatlerinden 17.04.2024 (Çarşamba) akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

16.04.2024 22.00-17.04.2024 22.00

18 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Nisan günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 18 Nisan Perşembe günü okullar tatil değildir.