Üye Girişi
Haberler

Trakya'da Buğday Üretimi İçin İlkbahar Yağışları Bekleniyor

Güncelleme:

Trakya'da kış koşulları buğday üretimi açısından olumlu seyrederken çiftçi, kalite ve verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Ziraat Odası Başkanları, buğdayın gelişimi için hava şartlarının elverişli olduğunu belirtirken, ilkbahar yağışlarının buğday verimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Trakya'da kış koşulları buğday üretimi açısından olumlu seyrederken çiftçi, kalite ve verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, hava şartlarının buğdayın gelişimi için son derece elverişli olduğunu söyledi.

Buğdayın çıkış ve çimlenme sürecini üst seviyede tamamladığını ifade eden Şaylan, "Geçen ay da soğuk hava şartları buğdayın üşümesini sağladı. Buğdayın durumu bu yıl iyi görünüyor." dedi.

Geçen yıl buğday üretimine kötü başlayıp hava koşullarındaki iyileşmeyle iyi bir hasat sezonu geçirdiklerini dile getiren Şaylan, bu yıl geçen yıla göre daha fazla verim ve kalite beklediklerini belirtti.

Buğdayın dane oluşumunda yağışların büyük önem taşıdığını söyleyen Şaylan, "Nisan ve mayıs aylarında yağışlar olursa buğday yüzümüzü güldürecek. Nisan ve mayıs ayları buğdayın tane tutmaya başladığı, bitkinin zorlandığı aylar." dedi.

"Buğdayda görüntü şu an çok güzel"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da çiftçilerin geçen haftaki yağıştan sonra gübreleme yaptığını söyledi.

Buğdayın renginin koyu yeşile döndüğünü belirten Arabacı, "Şu an buğdayın gelişimi çok güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yağış miktarı açısından bir sıkıntı yok, yeterli tav var arazide. Kış yağışlarıyla toprağın suyu depolaması gerektiğini söylemiştik. Yine aynı şekilde ilkbaharda da yağışlar devam ederse toprak doyuma ulaşır." diye konuştu.

Arabacı, beklenen ilkbahar yağışlarının buğday verimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kar yağışı sonrası ara ara etkili olan yağışların çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

Geçen yılki kuraklıktan sonra bu sene alınan yağışların üretici için sevindirici olduğunu ifade eden Saygı, "Yağışlar, ekili ürünler için çok faydalı oldu. Kar yağması özellikle toprağın su tutması için faydalı oldu. Buğdayda görüntü şu an çok güzel. Çiftçiyi üzecek herhangi bir olumsuzluk yok. Bahar yağmurları da istenilen gibi olursa bu sene verim çiftçiyi mutlu eder. Bu yılın geçen yıla göre daha verimli olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Tarım Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title