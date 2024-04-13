İlkbahar yağışları çiftçilerin yüzünü güldürdü

ELAZIĞ - Elazığ'da kışın istenilen düzeyde kar yağışının alınmaması sonucu tedirgin olan çiftçilerin yüzünü bahar yağmurları güldürdü.

Elazığ'da sonbahar ve özellikle kış aylarının kurak geçmesi, istenilen düzeyde kar yağışının alınamaması çiftçileri tedirgin etmişti. Tek ümidi bahar yağışlarına kalan çiftçi umduğunu buldu. Meteorolojik istatistiklere göre, Türkiye geneli nisan yağışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bahar yağmurları, geçen yıl kuraklıkla boğuşan Elazığ'a yararken, yüksek rekolte beklentisini de arttırdı. Bahar yağmurlarıyla birlikte Elazığlı çiftçilerin yüzü gülerken, tarımsal üretimdeki umutlar da arttı.

Bu sene kar yağmadığını belirten Çiftçi Şaban Ayar, "Allah'a şükürler olsun ki nisan yağmurları çok iyi yağdı. Bundan bir buçuk ay önce bulunduğumuz alandaki ekinler görünmüyordu ancak yağmurların yağmasından dolayı çok güzel verim aldık. Şuanda ürünümüz sıkıntılı görünmüyor. Bu sene kar yağmamasından dolayı mahvolduk dedik ama yağmurlar yağdı. Önümüzde Nisan ayı var, bu ayda da yağış olsa ünümüzü aldık, diyebiliriz" dedi.