Trabzonspor'da, TS Club Bayi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TS Club'ın ilkbahar ve yaz sezonu ürünlerinin tanıtıldığı toplantı Papara Park'ta düzenlendi.

Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı'nın yanı sıra TS Club'ın mağaza, corner, bayi ve satış noktalarının temsilcileri katıldı.

Geçen sezon TS Club'da yapılan yeniliklerle ilgili bilgi verilen toplantıda, yeni sezonun trendleri de anlatıldı.

Toplantıda, geçen yıl perakende satış cirosu en yüksek oranda artan Pendik TS Club, perakende satış adeti en yüksek seviyeye ulaşan Cevahir TS Club ile fatura başı satış adeti en yüksek oranda zirve yapan TS Club Outlet'in temsilcilerine ödül verildi.