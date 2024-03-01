Kırklarelili çiftçiler ilkbahar yağışlarını bekliyor

Kırklareli'nde buğdayın gelişimi 1 ay önden seyrediyor

KIRKLARELİ - Kış aylarının çiftçiler açısında olumlu seyrederken üreticiler ilkbahar yağışlarını bekliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle buğdayların gelişimi 1 ay önden seyrediyor. Üreticiler kaliteli ve verimli bir sezon için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'da üreticilerim sıcak bir kış geçirdiklerini ifade ederek "Bildiğinizin üzere sıcak bir kış geçiriyoruz. Bu mevsimlerde havaların bu kadar iyi olması biz üreticiler için, çiftçiler için maalesef iyi değil. Kışın kış gibi olması gibi söz vardır kışın kış gibi olması lazım. Yağmur, çamur, kar ve soğukla mücadele etmemiz lazım. İklim değişikliğinden dolayı gayet ılıman bir şekilde kışımızı geçiriyoruz. Buğdayda bununla beraber Kasım ayında ekiliş yapıldı bu sene geç olarak ekilmesine rağmen buğdayın şuanki durumu en az 1 ay kadar önde. Yağmurlarım zamanında yağması, gübrelemenin erken olmasıyla buğday şuanda kaleme kalkacak Kırklareli bölgesinde" dedi.

Buğdayın durumunun iyi olduğunu anlatan Şaylan, diğer senelere göre veriminin yüksek olmasını ön gördüklerini söyledi.

İlkbahar yağışlarını beklediklerini ifade eden Şaylan verimli ve kaliteli bir sezon için yağışların önemine değindi.