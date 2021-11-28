Kuzey, İç ve Batı Bölgelerimizde Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde bugün etkili olacak rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos), yarın ( Pazartesi ) sabah ilk saatlerden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (50-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir.

29. 11. 2021 Pazartesi (yarın) sabah: 06. 00 saatlerinden itibaren etkili olacağı ve aynı gün saat: 23. 59'a kadar süreceği bildirilen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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