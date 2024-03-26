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Ağrı'da Mart Ayında Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Ağrı'da Mart ayının sonuna doğru aralıklarla yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde il merkezinde başlayan fırtına, çatılara zarar verdi, ağaç dallarını kırdı ve boş bir müstakil evin duvarını yıktı. Öğle saatlerinde fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Karla kaplanan şehirde, araçlar zorluklar yaşadı. Vatandaşlardan Burak Çabuk, Mart ayında etkili olan kara şaşırdığını dile getirdi. Sezer Karaoğlan ise bu yıl mevsimlerin çok değiştiğini ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Yetkililer, kar yağışı ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını istedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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