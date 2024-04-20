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Kastamonu'da Kuvvetli Rüzgar Sonucu Binaların Çatısı Uçtu

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Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına sonucunda otoparklarda bulunan araçlar zarar gördü ve elektrik kesintileri yaşandı. Yaralanan vatandaşlar olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları ve aydınlatma direklerini devirdi, bazı apartmanlarla otoparkların çatısı uçtu.

Tosya Yolu mevkisinde bir apartmanın otoparkının çatısı fırtınada çöktü, otoparktaki otomobiller zarar gördü.

Uçan bir çatının Kastamonu-Ankara kara yoluna düşmesi nedeniyle polis yolda güvenlik önlemi aldı.

Kentte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, gazetecilere, fırtınanın kent genelinde etkili olduğunu, elektrik ve internet kesintisi yaşandığını söyledi.

Kent sakinlerinden Erol Karagöz de uçan çatıların araçların üzerine düştüğünü belirterek, "Biz evdeydik, sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı, demir içine girdi." dedi.

Muzaffer Ekici de fırtınada bazı binaların çatısının uçtuğunu, çatıdaki demirlerin komşularının evine saplandığını, araçlara zarar verdiğini ifade etti.

Bozkurt ilçesinde de fırtına 2 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar caddedeki 2 iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte öğleden sonra yaşanan fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 56'sı il merkezinden olmak üzere 72 çatı uçması, ağaç devrilmesi ve bunlardan kaynaklı, araç, iş yeri ve benzeri hasar ihbarı geldiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Merkez ilçemize bağlı Gökçekent köyü ile Çatalzeytin, Doğanyurt ve Taşköprü ilçelerinde 6 vatandaşımız, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bunun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yarın da devam edilerek vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede tespit edilecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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