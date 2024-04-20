Antalya'da Etkili Olan Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili oldu.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

Öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde sağanak yerini güneşli havaya bıraktı, bazı ilçelerde ise yağış devam ediyor.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, fırtına etkisini sürdürüyor. Denizleri de etkileyen fırtına nedeniyle dalga yüksekliği 7 metreyi aştı. Vatandaşlar, rüzgara rağmen sahillerde yürüyüş yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı merkez ilçelerden Kepez'de 74, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 130,7 kilometreye ulaştı.

Öte yandan, metrekareye düşen yağış miktarı Kumluca'da 40,7, Elmalı'da 34, Döşemealtı'nda 29, Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise 28 kilogram olarak gerçekleşti.

Serik'te minarenin külahı yıkıldı

Fırtına nedeniyle, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Çıtlıklı Camisi minaresinin külahı yıkılarak, yanındaki portakal bahçesine düştü.

Ekipler, bölgede çalışma başlattı.