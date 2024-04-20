Üye Girişi
Haberler

Sinop Sahilinde Fırtına Nedeniyle Yüksek Dalga Oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Kentte etkili olan ve saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahillerde dalgalar meydana geldi.

Yüksekliği 3 metreyi bulan dalgaların karaya vurduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu.

Özellikle kentin iç liman mevkisinde etkili olan fırtına, kentte deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Fırtına Sinop Ulaşım Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City-Chelsea maçı şifresiz mi? Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? İstanbulspor kaçıncı kümede? İstanbulspor küme düştü mü? Hasan Can Kaya ameliyat mı oldu? Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 NİSAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Resmi Gazete bugün (20 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne? Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne? Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title