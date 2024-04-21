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Fırtınada minaresi yıkılan cami böyle görüntülendi

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Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. Tek minaresi kalan cami, dron ile böyle görüntülendi.

Fırtınada minaresi yıkılan cami böyle görüntülendi

Minarenin yıkılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. Tek minaresi kalan cami, dron ile böyle görüntülendi.

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri ise fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı seyir halindeki bir araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından iki minaresinden biri yıkılan cami dron ile böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Fırtına Cami 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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