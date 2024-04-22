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Çankırı'da fırtınanın yol açtığı zararlar onarılıyor

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Çankırı ve ilçelerinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına sonucunda birçok yapı zarar gördü. Ekipler, çatılar, ahırlar, cami minareleri ve devrilen ağaçların onarım çalışmalarına başladı.

Çankırı'da hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınanın yapılara verdiği zararlar, ekipler tarafından onarılıyor.

Çankırı ve ilçelerinde, 20 Nisan Cumartesi günü etkili olan fırtına sebebiyle, 65 binanın çatısı uçarken, 5 ahır zarar gördü, 3 cami minaresi yıkıldı ve 5 ağaç devrildi. Çankırı il merkezi ve ilçelerinde yaşanan fırtınanın ardından hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yollara uçan çatı parçaları ve ağaçlar temizlendi. Çatılar ise ekipler tarafından onarıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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