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Şiddetli fırtına kazaya neden oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, elektrikli bisikletin trafik levhasına çarpmasına neden oldu. Kazada yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan kadın Fizyoterapist yaptı.

Şiddetli fırtına kazaya neden oldu

Yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi kadın Fizyoterapist yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, elektrikli bisikletin trafik levhasına çarpmasına neden oldu. Kazada yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan kadın Fizyoterapist yaptı.

Kaza, Şükrü Sözen Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Örnek Mahallesinden Aşağı Hisar Mahallesi istikametine seyir halindeki Havva İlkgün Kara'nın kullandığı elektrikli bisiklet, köprü çıkışında trafik levhasına çarptıktan sonra devrilerek sürükledi. Kazada yaralanan ve yerde yüzüstü yatan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi bir hastasına tedavi için gitmekte olan kadın fizyoterapist yaptı. 112 sağlık ekibi gelene kadar yaralı sürücü ile ilgilenen fizyoterapist, sağlık ekibinin gelerek yaralı sürücüyü götürmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Diğer taraftan kazayı gören vatandaşlar, motosikletin aniden çıkan fırtına ve yolun yağmurdan kayganlaşması nedeniyle tabelaya çarptığını belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağanak Yağmur Manavgat Antalya Fırtına trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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