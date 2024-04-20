Şiddetli fırtına Çankırı'da hayatı felç etti: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

ÇANKIRI - Çankırı'da ve ilçelerinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Çankırı ve ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde apartmanların ve Ilgaz ilçesinde bulunan hükümet konağının çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ağaçlar devrildi. Ekipler, devrilen ağaçları yollardan budayarak kaldırabildi. Can kaybının olmadığı fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.