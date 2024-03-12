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İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerin ortaya çıkması büyük tartışmaya neden oldu. Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Binası'nın satın alması sürecinde bir hukukçu ofisinde yapılan işlem sırasında çekilen görüntü üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin sessizliğini bozdu.

"BAZI İNSANLARIN KÖTÜLÜKÇÜ AKILLARI VAR"

Genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği öne sürülen paraların İstanbul CHP İl Binası'nın satın alması sürecinde ödenen paralar olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklamaİBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği öne sürülen paralarla ilgili bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılmıştı. Yapılan açıklamada "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir" ifadelerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (22)

Serhan Soylu:

Gıybet ya da iftira ikisi de günahken, müslümanız diyenlerin işin aslını astarını bilmeden yaptıkları yorumların , karalamaların hesabını nasıl verecekler..

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haksız mıyım:

bakıyordum da iki cami arasındaki beynamazlar, bir tek müslümanı eleştirmek istediği zaman hatırlıyor dini. hani hırsızlık günahtı. istersen onu da yaz

yanıt95
yanıt101
Selim Güler:

Sizin Reis cumhurbasjanimiz Erdogana 23 senedir yaptiginiz hakaretler yalan iftiralarin hesabinizi öbür dünyada acaba nasil vereceksiniz hic düsündünmü? Reis 23 senedir hic durmadan millete vatanina bu ne yapmis acaba söylermisin?Sizin bu yazdiklarinizdan utanmaniz gerekir oda sizde hic yok .Ayni sizin sözde baskaniz giji utanma yok ancak laf yalan iftiradan baska.

yanıt31
yanıt19
Onur Yener:

Tabi tabi bizde yedik, ben bilirim bu gibi işlemler banka üzerinden yapılır, ama işin içinde bir bit yeniği varsa durum başka...

yanıt52
yanıt56
Mehmt Alkan:

Bu gibi satışlar benim bildiğim noter de veya tapuda biter bizde yedik ne güzel de kıvırıyor

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mehmet Yılmaz:

Akıllarına gelen başka birsey yokmu mesela mahvedilen emekliler gibi mesela yurtlarda istismar edilenler gibi mesela alkol günah deyip alkol vergisiyle maas alanlar gibi yazık

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siyah.beyaz:

haber dün yayınlandı paşa bugun kılıf buldu ..hayatın yalan senin.

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haksız mıyım:

ah ekrem ahhh. son 19 günün kaldı. çok sevdiğin palandökende kar olur mu bilmem ama sen 365 gün gelme oradan. bari istanbuldan aşırdığından turizme kaynak aktarmış olursun:)))

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ali ihsan karakuzu :

O KADAR PARA ELDENMİ TESLİM EDİLİR HESAPTAN HESABA MI AKTARILIR PARA KİRLİ İSE ........

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Ebru To:

Sayın karakuzu ne yapılır ayakkabı kutularınamı istiflenir mesela?

yanıt47
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