Kuveyt'ten gelen Türk işçilerin 263'ü evlerine gönderildi
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Kuveyt'ten gelen Türk işçilerin 263'ü evlerine gönderildi

KUVEYT'ten getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen 280 Türk vatandaşından, koronavirüs testleri negatif çıkanlar evlerine uğurlandı.

Kuveyt'ten gelen Türk işçilerin 263'ü evlerine gönderildi
22.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:54

KUVEYT'ten getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen 280 Türk vatandaşından, koronavirüs testleri negatif çıkanlar evlerine uğurlandı. 17 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

8 Mayıs'ta Kuveyt'ten havayolu ile Sivas'a gelen 280 Türk işçi karayolu ile Tokat'a getirildi. Bu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın KYK yurtlarına yerleştirildi. Yurda yerleştirenlerden birinin rahatsızlanması ve koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, tüm işçilere test uygulandı. Yapılan testlerde toplam 36 kişinin test sonucu da pozitif çıktı. 36 kişi Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir kısmı iyileşerek yeniden yurda döndü. Bugün karantina süreleri dolan 280 işçiye tekrar koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu negatif çıkan 263 işçi memleketlerine uğurlandı. 17 işçi ise Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından memleketlerine uğurlanacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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