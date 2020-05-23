Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu

Çalışmak için geldiği Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evine dönemeyen ve barınma merkezine sığınan 66 yaşındaki vatandaş 40 gün sonra verilen izinle memleketine gitti.

Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu
23.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:04

Çalışmak için geldiği Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evine dönemeyen ve barınma merkezine sığınan 66 yaşındaki vatandaş 40 gün sonra verilen izinle memleketine gitti.

Kocaeli'de bulunan özel bir tersanede kaynakçı olarak çalışan ve korona virüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü için getirdiği kısıtlama nedeniyle memleketi Sakarya'ya dönemeyen 66 yaşındaki İsmail Özkalaycıoğlu, evine gidemedi. Kalacak yeri ve yakını olmayan Özkalaycıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezin, arayarak yardım talebinde bulundu. Zabıta ekiplerinin ulaştığı Özkalaycıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirildi.

40 gündür evine gidemiyordu

14 Nisan gününden itibaren barınma merkezinde kalan Özkalaycıoğlu'nu sevindiren haber İçişleri Bakanlığından geldi. İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü için getirdiği seyahat izninin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İsmail Özkalaycıoğlu'nun başvurusu e-devlet üzerinden yapıldı. Yapılan başvurunun ardından seyahat izin başvurusu kabul edilen İsmail Özkalaycıoğlu'na izin belgesi gönderildi. Özkalaycıoğlu, daha sonra belediye ekiplerince şehirler arası otobüs terminaline götürülerek memleketine uğurlandı.

"Salgın nedeniyle dışarıda kaldım"

Salgın nedeniyle 40 gündür memleketine dönemediğini belirten İsmail Özkalaycıoğlu, "Kocaeli'de kimsem yok. Salgın nedeniyle dışarıda kaldım. Allah razı olsun beni gelip Büyükşehir Belediyesinin Barınma Merkezi'ne götürdüler. Barınmada kaldığım süre zarfında sağlıklı, düzenli, ilgi alakalı, saygılı bir çalışma hizmeti gördüm. Sabah kahvaltısını, öğlen ve akşam yemeğimi düzenli yeme imkanım oldu. Elbiselerimiz yıkanıyor, sıcak suyu var. Burada çalışanların yapmış olduğu hizmetlerin karşılığında devletimize şükran, minnet borçluyum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Çok heyecanlandım"

Evine döndüğü için büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Özkalaycıoğlu, "Burada güzel ağırlandım ama memleketime hasret yaşadım. Önceki gün İçişleri bakanlığı 65 yaş ve üstü için seyahat izni getirdi. Çok heyecanlandım. Allah razı olsun benim adıma başvuru yaptılar. Onay çıktı. Beni otogara getirdiler. 40 gün sonra memleketime kavuşacağım. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sunmuş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Gülçin Ergül Perihan Savaş
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 13:04:49. #1.15#
title