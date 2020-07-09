Kluge: "Sağlam ve güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğiz"
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Kluge: "Sağlam ve güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğiz"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sergilediği dayanışma için Türk halkına ve makamlarına takdir ve saygılarını sunarak, "Türkiye, Kovid-19'la mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır ve vaka yükü ile ölümler yüzde 75...

09.07.2020 19:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:50

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sergilediği dayanışma için Türk halkına ve makamlarına takdir ve saygılarını sunarak, "Türkiye, Kovid-19'la mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır ve vaka yükü ile ölümler yüzde 75 oranının üzerinde azalmıştır." dedi.

Yakasına DSÖ ve Türk bayrağı rozeti takan Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kovid-19 sürecini değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Kovid-19'la mücadelede özellikle ön cephede çalışan tüm sağlık personeline son derece fedakar çalışmaları için teşekkür eden Kluge, salgın sürecindeki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını belirtti.

Kluge, "Her geçen gün, her bir aile, toplum ve ülke olarak, Kovid-19 sonrası yeni bir başlangıç yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum"

Basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin üç ana mesajı paylaşacağını anlatan Kluge, "Öncelikle, Türk halkına ve Türk yetkili makamlarına pandemiye karşı verdikleri yanıt, hem ülke hem de ülke sınırlarını aşacak şekilde verdikleri bu derece bir dayanışma sergiledikleri için ve böylelikle insani ve acil sağlık durumlarına karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten takdir ve saygılarımı sunmak isterim." diye konuştu.

Kluge, "Kriz içimizdeki en iyi ve en kötüyü ortaya çıkarır." sözünü hatırlatarak, "Türk halkı, pandeminin en kötü saflarıyla karşı karşıyayken tüm dünyaya en iyi ve en gerçek karakterini gösterdi. 'Küresel dayanışma' ve 'kimseyi geride bırakmama' düşüncesini fiilen ve ruhen benimsediniz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Kovid-19 testi, tedavisi ve bakım hizmetlerine mülteci ve göçmenleri de dahil ederek herkese yönelik insani yaklaşım benimsediğini söyleyen Kluge, "138 ülke ve 5 uluslararası örgüte koruyucu ekipman ve başka materyal desteği sağlayarak küresel dayanışma örneği gösterdiniz." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca ile Türkiye'deki insani ve sağlık acil durumları için hazırlık konusunda uzmanlaşmış bir DSÖ ofisinin açılmasına olanak sağlayan mali anlaşmaya imza attıklarını vurgulayan Kluge, "Bu da ülkenizin en zor koşullarda bile sağlığı korumaya olan derin bağlılığının bir kanıtıdır." dedi.

Kluge, salgına ilişkin ikinci mesajını, "Pandemi henüz bitmedi. Korunmasız grupların korunduğundan ve virüsün yeniden alevlenmediğinden emin olmak için tedbirli olmalı ve birlikte çalışmalıyız." sözleriyle paylaştı.

"Birçok faktör bu başarıda rol oynamıştır"

Türkiye'nin pandemi ile mücadele sürecine değinen Kluge, şunları kaydetti:

"Nisan ayından bu yana bildirilen verilere göre Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır ve vaka yükü ile ölümler yüzde 75 oranının üzerinde azalmıştır. Sağlık sistemlerinin dönüşümü, acil durum hazırlığı ve hazır olma durumu, yerel tanı testlerinin geliştirilmesi, testlerin güçlendirilmesi, temas takibi ve tedavi, koruyucu ekipman ve akciğer ventilatörlerinin yerel üretimi, hava yolculuğu düzenlemeleri, toplumla iş birliği ve risk iletişimi gibi birçok faktör bu başarıda rol oynamıştır."

Kluge, Türkiye'de sürecin başarıyla yönetilmesinde üç önemli nokta olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birincisi, siyasi liderlik; ikincisi, doğru politikaların karara bağlanması ve uygulanması; üçüncüsü de hız. Kararların hızlı şekilde alınması ve uygulanması önemli. Bu konularda, Türkiye ile AB ülkeleri arasında çok büyük farklılıklar olduğunu gözlemledim. Türkiye ölüm ve vaka oranlarında nisandan bu yana yüzde 70'in üzerinde düşüş kaydetti. Bunun, AB'nin güvenli seyahat edilecek ülkeler kriterleri arasına girdiğini düşünüyoruz."

Türkiye'nin test sayısını iki kattan fazla arttırdığına dikkati çeken Kluge, "Türkiye, yaşlı nüfusun korunmasında aldığı önlemler sayesinde de çok önemli bir başarıya imza attı. Avrupa'da bazı ülkelerde bu konuda felaketler yaşandı." ifadelerini kullandı.

AB'nin yayımladığı seyahat kısıtlaması

Kluge, Kovid-19 nedeniyle AB'nin yayımladığı seyahat kısıtlamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine DSÖ'nün ülkelere sınır geçişlerinin güvenli şekilde nasıl gerçekleştireceği konusunda kılavuz ve tavsiyeler yayınladığını ancak sınırların kapatılması ve kısıtlanması ile ilgili nihai kararın her ülkenin kendi yönetimine ait olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bu sabah görüşme yaptığını açıklayan Kluge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki durumun iyiye gittiğini ve mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayacak şekilde olduğu görüşlerimi kendilerine (Alman yetkililere) bildirdim. Benim burada bulunmamdan ve duruma bizzat şahit olmamdan memnuniyetlerini ifade ettiler. DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri arasında hiçbir ülkede halk sağlığı önlemlerine bu derece riayet edildiğini görmedim. Gerek fiziksel mesafe, gerekse maske ve dezenfektan kullanımı olsun, büyük çapta ve çok özenli şekilde bu kurallara riayet edildiğine şahit oldum."

(Sürecek)

Kluge: 'Sağlam ve güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğiz'

Kaynak: AA

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