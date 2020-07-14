Kartal'da otomobil viyadük ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Kartal'da otomobil viyadük ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kartal'da bir otomobilin viyadük ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yatalandı.

Kartal'da otomobil viyadük ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
14.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:26

Kartal'da bir otomobilin viyadük ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yatalandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Sahil Yolu'nda Maltepe istikametine seyir halinde olan Mertçan Maden idaresindeki 41 LC 484 plakalı otomobil, Kumcular mevkisinde kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı.

Kazada sürücü Maden ile araçta bulunan Eray Fasalı olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki diğer yolcular Uğur Arslan ve Ahmet Efe Ötebay ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mertçan Maden ile Eray Fasal'ının cesedi ise polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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