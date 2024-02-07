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Kartal'da Uyuşturucu Madde Sevkiyatı Yapan Moto Kurye Yakalandı

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Kartal'da bir moto kurye, uyuşturucu maddeleri bir şahsa verirken polis tarafından yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda bonzai ele geçirildi.

Kartal'da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan moto kurye, bir şahsa uyuşturucu maddeleri verdiği esnada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda bonzai adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kartal'ın Esentepe Mahallesi'nde bir moto kuryenin 'Paket Taxi' yazılı ve logolu motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park polis timleri moto kuryeyi izlemeye aldı. Moto kurye bir şahsa uyuşturucu maddeleri verdiği esnada polis tarafından yapılan operasyonla 2 şüpheli de yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda 'bonzai' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kartal Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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